ProSiebenStaffel 13Folge 16vom 24.05.2018
130 Min.Folge vom 24.05.2018Ab 12

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Heidi Klum kürt gemeinsam mit den Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky im Düsseldorfer ISS Dome "Germany's next Topmodel" 2018; im Finale stehen Toni (18, Stuttgart), Pia (22, München), Julianna (20, Klein-Winternheim) und Christina (22, Dudenhofen). Für das musikalische Entertainment sorgen Shawn Mendes, Rita Ora, Wincent Weiss und Cro.

