Germany's Next Topmodel
Folge 16: Finale
130 Min.Folge vom 24.05.2018Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Heidi Klum kürt gemeinsam mit den Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky im Düsseldorfer ISS Dome "Germany's next Topmodel" 2018; im Finale stehen Toni (18, Stuttgart), Pia (22, München), Julianna (20, Klein-Winternheim) und Christina (22, Dudenhofen). Für das musikalische Entertainment sorgen Shawn Mendes, Rita Ora, Wincent Weiss und Cro.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen