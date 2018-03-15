Germany's Next Topmodel
Folge 6: Hip-Hop Edition
99 Min.Folge vom 15.03.2018Ab 12
Für einen Musik-Videoshoot zeigt US-Rapperin Brooke Candy den Nachwuchsmodels eine 30-sekündige Hip Hop-Performance mit Text, die sie anschließend vor laufender Kamera nachtanzen müssen. Für die Entscheidung werden Heidi Klums Topmodel-Anwärterinnen von Rapper Cro zum Tanz aufgefordert. Für den bleibenden Eindruck müssen sich die Nachwuchsmodels teamweise eine eigene Performance überlegen, die sie neben dem Sänger in bunten Hip Hop-Outfits tanzen.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen