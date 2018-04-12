Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Es wird akrobatisch

ProSiebenStaffel 13Folge 10vom 12.04.2018
Es wird akrobatisch

Es wird akrobatischJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 10: Es wird akrobatisch

96 Min.Folge vom 12.04.2018Ab 12

"Disney-Glamour" bei "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum": Für eine Fashion-Show verwandeln sich die Kandidatinnen in extravagante Versionen der Zeichentrick-Ikonen Micky und Minnie Maus. Mit Schwung zum perfekten Fashion-Shot: Ein Seil, ein großer Ring und zwei Gymnastikringe - die Nachwuchsmodels müssen eines der Sportgeräte auswählen und es für eine ausgefallene Pose nutzen. Und wer bekommt eine Hauptrolle im Musikvideo von Wincent Weiss?

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen