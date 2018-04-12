Germany's Next Topmodel
Folge 10: Es wird akrobatisch
96 Min.Folge vom 12.04.2018Ab 12
"Disney-Glamour" bei "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum": Für eine Fashion-Show verwandeln sich die Kandidatinnen in extravagante Versionen der Zeichentrick-Ikonen Micky und Minnie Maus. Mit Schwung zum perfekten Fashion-Shot: Ein Seil, ein großer Ring und zwei Gymnastikringe - die Nachwuchsmodels müssen eines der Sportgeräte auswählen und es für eine ausgefallene Pose nutzen. Und wer bekommt eine Hauptrolle im Musikvideo von Wincent Weiss?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen