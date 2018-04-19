Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel - Staffel 13, Folge 11 vom 19.04.2018
100 Min.Folge vom 19.04.2018Ab 12

Modefotograf Christian Anwander chauffiert die #GNTM-Top Ten durch L.A. - allerdings nicht in einer abgedunkelten Limousine, sondern auf einem offenen Anhänger mit Dusche. Ganz nach dem Motto: Zuschauen erwünscht! Beim Casting für die gemeinsame Sommerkampagne von Venus und Braun ist das Influencer-Talent der Modelanwärterinnen gefragt. Für den begehrten #GNTM-Job präsentieren sie im Style eines Video-Tutorials verschiedene Badeutensilien.

