Germany's Next Topmodel - Staffel 13, Folge 13 vom 03.05.2018
Water Edition

96 Min. Ab 12

Für eine besondere Entscheidung hat Heidi Klum drei Wochen vor dem Finale einen besonderen Gast eingeladen: Designer Wolfgang Joop beurteilt neben der Jurychefin, Thomas Hayo und Michael Michalsky, wie die Topmodel-Anwärterinnen in aufwendigen Kleidern über einen beregneten Catwalk laufen. Starke Nerven sind gefragt: Die Models gehen beim Unterwassershooting auf Tauchgang im Aquarium of the Pacific. Julianna, Christina und Jennifer kämpfen in New York um einen der größten Jobs.

