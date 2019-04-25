Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 14Folge 12vom 25.04.2019
97 Min.
Ab 12

New York, New York! Heidi Klum überrascht ihre #GNTM-Models mit einer Einladung für die exklusive amfAR-Gala. In glamourösen Designerroben dürfen zwei Topmodel-Anwärterinnen gemeinsam mit der Modelchefin über den roten Teppich schreiten und sich unter die prominenten Gäste mischen. Zurück in L.A. erwartet die #GNTM-Models beim Fotoshooting und dem Entscheidungswalk eine prominente Gastjurorin: Lifestyle-Ikone Paris Hilton steht Heidi Klum mit Rat und Tat zur Seite.

