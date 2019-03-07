Germany's Next Topmodel
Folge 5: Das Umstyling
119 Min.Folge vom 07.03.2019Ab 12
Das große Umstyling steht an und jedes Model bekommt einen individuellen Look. Beim Shooting zeigt sich, wer sein neues Aussehen auch überzeugend verkörpern kann. Topmodel-Gewinnerin Steffi Giesinger steht den Kandidatinnen zur Seite und erklärt, wie sie sich am besten in Szene setzen können.
