Germany's Next Topmodel
Folge 1: Showtime Baby!
123 Min.Folge vom 07.02.2019Ab 12
Heidi Klum trifft zum Start der neuen Staffel ihre Top-50-Model-Anwärterinnen zu einem glanzvollen Dinner in Berlin und verrät die erste Überraschung: Auf die schönen jungen Frauen wartet die erste Fashion-Show für Designer Michael Michalsky. Damit nicht genug: Um auf dem Catwalk zu glänzen, zeigt ihnen Gastjurorin Lena Gercke den perfekten Walk.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen