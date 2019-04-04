Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 14Folge 9vom 04.04.2019
96 Min.Folge vom 04.04.2019Ab 12

Manege frei für Heidi Klums Topmodel-Anwärterinnen! In der neunten Folge #GNTM stehen die Nachwuchsmodels als Dompteurinnen mit exotischen Shooting-Partnern vor der Kamera. Überraschenden Besuch in der Modelvilla bekommen sie außerdem von Moderator Thomas Gottschalk. Heidi Klums Gastjuror möchte bei einem Teaching die persönlichen Talente der Nachwuchsmodels fördern. Diese müssen die #GNTM-Kandidatinnen anschließend auf einer Bühne vor Publikum präsentieren.

ProSieben
