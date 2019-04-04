Germany's Next Topmodel
Folge 9: Manege frei!
96 Min.Folge vom 04.04.2019Ab 12
Manege frei für Heidi Klums Topmodel-Anwärterinnen! In der neunten Folge #GNTM stehen die Nachwuchsmodels als Dompteurinnen mit exotischen Shooting-Partnern vor der Kamera. Überraschenden Besuch in der Modelvilla bekommen sie außerdem von Moderator Thomas Gottschalk. Heidi Klums Gastjuror möchte bei einem Teaching die persönlichen Talente der Nachwuchsmodels fördern. Diese müssen die #GNTM-Kandidatinnen anschließend auf einer Bühne vor Publikum präsentieren.
Germany's Next Topmodel
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen