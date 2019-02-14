Shooting im SchneegestöberJetzt kostenlos streamen
Folge 2: Shooting im Schneegestöber
104 Min.Folge vom 14.02.2019Ab 12
Heidi Klum reist mit ihren Modelanwärterinnen in die österreichischen Alpen. Beim ersten großen Fotoshooting mit Kristian Schuller verwandeln sich die Kandidatinnen in strahlende Schneeköniginnen. Und Fashiondesigner Wolfgang Joop überrascht die #GNTM-Models mit einem professionellen Runway-Teaching für den perfekten Auftritt auf dem Catwalk.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen