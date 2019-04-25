Germany's Next Topmodel
Folge 12: New York, New York!
97 Min.Folge vom 25.04.2019Ab 12
New York, New York! Heidi Klum überrascht ihre #GNTM-Models mit einer Einladung für die exklusive amfAR-Gala. In glamourösen Designerroben dürfen zwei Topmodel-Anwärterinnen gemeinsam mit der Modelchefin über den roten Teppich schreiten und sich unter die prominenten Gäste mischen. Zurück in L.A. erwartet die #GNTM-Models beim Fotoshooting und dem Entscheidungswalk eine prominente Gastjurorin: Lifestyle-Ikone Paris Hilton steht Heidi Klum mit Rat und Tat zur Seite.
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen