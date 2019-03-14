Germany's Next Topmodel
Folge 6: Die ersten Jobs
99 Min.Folge vom 14.03.2019Ab 12
Die Competition beginnt! Die verbliebenen Model-Anwärterinnen kämpfen um den ersten Job der Staffel und wollen den Kunden von sich überzeugen. Außerdem zeigt Topmodel Toni Garrn den Mädchen im Coaching, wie sie den anspruchsvollen Haute Couture-Walk meistern können.
