Germany's Next Topmodel
Folge 3: Primaballerina
102 Min.Folge vom 18.02.2021Ab 12
Beim Shooting in der dritten Folge verwandeln sich die Topmodel-Anwärterinnen in mystische Ballett-Tänzerinnen und stellen dabei ihr Körpergefühl und ihre Beweglichkeit unter Beweis. Beim Entscheidungswalk müssen die Nachwuchsmodels erst einige Hindernisse überwinden, bevor sie mit ihrem Walk auf dem Laufsteg durchstarten können. Tänzerin und Choreografin Nikeata Thompson steht Heidi Klum als Gastjurorin zur Seite.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
