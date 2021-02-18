Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 16Folge 3vom 18.02.2021
Folge vom 18.02.2021

Beim Shooting in der dritten Folge verwandeln sich die Topmodel-Anwärterinnen in mystische Ballett-Tänzerinnen und stellen dabei ihr Körpergefühl und ihre Beweglichkeit unter Beweis. Beim Entscheidungswalk müssen die Nachwuchsmodels erst einige Hindernisse überwinden, bevor sie mit ihrem Walk auf dem Laufsteg durchstarten können. Tänzerin und Choreografin Nikeata Thompson steht Heidi Klum als Gastjurorin zur Seite.

