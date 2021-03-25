Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 16Folge 8vom 25.03.2021
99 Min.Folge vom 25.03.2021Ab 12

Beim Shooting in der achten #GNTM-Folge stehen die Topmodel-Anwärterinnen in einem riesigen, sich drehenden Würfel vor der Kamera. Dabei ist wichtig, auch in jeder Schräglage starke Posen zu zeigen. Bevor die #GNTM-Models selbstbewusst über den Laufsteg schreiten, müssen sie beim Entscheidungswalk eine Tanzeinlage auf High Heels präsentieren. Model Valentina Sampaio gibt ihnen backstage hilfreiche Posing-Tipps und steht Heidi Klum auch als Gastjurorin zur Seite.

