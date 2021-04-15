Germany's Next Topmodel
Folge 11: Art Edition
97 Min.Folge vom 15.04.2021Ab 12
Umgeben von Nebel und Wind posieren die #GNTM-Models in einer verlassenen Ruine vor bunt bemalten Holzwänden. Fotografiert werden sie von Kristian Schuller, der für seine künstlerischen Inszenierungen bekannt ist. Beim Entscheidungswalk verwandeln sich die Topmodel-Anwärterinnen in lebendige Kunstwerke, um die Königsdisziplin des Catwalks zu meistern: Haute-Couture. Drag Queen Miss Fame nimmt als Gastjurorin neben Heidi Klum Platz.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen