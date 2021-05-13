Germany's Next Topmodel
Folge 15: Boys Edition
110 Min.Folge vom 13.05.2021Ab 12
Herzklopfen vorprogrammiert! In einem Set aus purem Eis posieren die Topmodel-Anwärterinnen beim Fotoshooting an der Seite von Male Models. Wer lässt sich die extreme Kälte vor der Kamera anmerken und wer setzt sich gekonnt in Szene? Beim Entscheidungswalk schweben die #GNTM-Models zunächst als Engel auf den Laufsteg um anschließend ihr Können vor Heidi Klum und Gastjuror Wolfgang Joop unter Beweis zu stellen. Mit ihnen auf dem Laufsteg: Tänzer aus der Show "Magic Mike Live".
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen