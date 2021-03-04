Das große #GNTM-UmstylingJetzt kostenlos streamen
Folge 5: Das große #GNTM-Umstyling
Folge vom 04.03.2021
Schnipp, schnapp, Haare ab! Das große #GNTM-Umstyling steht an und Heidi Klum hat sich für jede Topmodel-Anwärterin einen individuellen Look überlegt: Pony oder Pixie Cut? Blonder Bob oder dunkle Lockenpracht und Extensions? Beim Entscheidungswalk präsentieren sich die #GNTM-Models im neuen Look vor Heidi Klum und Designer und Gastjuror Christian Cowan. Das Besondere: Der Entscheidungswalk ist gleichzeitig ein Fotoshooting. Wer beweist am Ende des Laufstegs die besten Posen?
