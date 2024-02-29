Die erste Fashion-Show: Zwischen Glamour und TränenJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 3: Die erste Fashion-Show: Zwischen Glamour und Tränen
122 Min.Folge vom 29.02.2024Ab 12
It's Showtime! Die dritte Runde des offenen Castings in Berlin verspricht nicht nur Glamour, sondern auch eine besondere Überraschung: Die erste Fashion-Show vor Publikum steht bevor - ausgestattet von der deutschen Modedesignerin Jasmin Erbas. Im Anschluss wählt die Model-Chefin gemeinsam mit dem französischen Modeschöpfer Jean Paul Gaultier die Models aus, die mit ihr auf #GNTM-Reise gehen. Auf nach Teneriffa! Doch wer wird in den Flieger steigen?
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen