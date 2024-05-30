Das große Cover-ShootingJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 16: Das große Cover-Shooting
108 Min.Folge vom 30.05.2024Ab 12
Endlich ist es so weit - das große Cover-Shooting steht an! Und jeder will auf die Harper's Bazaar. Deswegen heißt es Gas geben beim wohl wichtigsten Shooting der Staffel. Wer hat das Zeug zum Cover-Star? Beim aufregenden Action Walk heißt es für die Models: Nerven bewahren und nicht nach unten schauen! Denn der Laufsteg ist in schwindelnder Höhe. Wer will hoch hinaus und überzeugt Heidi Klum?
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen