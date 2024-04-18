Castings, Reels und Haute CoutureJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 10: Castings, Reels und Haute Couture
115 Min.Folge vom 18.04.2024Ab 12
Zeit für Haute Couture! Doch zuerst wird ein neues Gesicht für die Unterwäsche-Marke Intimissimi gesucht. Acht Models dürfen ihr Können unter Beweis stellen und einen Einblick in ihre Morgenroutine geben. Dann kommt die große High Fashion Show im SCS Warehouse. Die Kandidat:innen präsentieren die opulenten Designs auf dem Catwalk und für die Elimination steht Heidi das internationale Model Winnie Harlow als Gastjurorin zur Seite.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen