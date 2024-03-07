Viva España - auf nach Teneriffa!Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 4: Viva España - auf nach Teneriffa!
112 Min.Folge vom 07.03.2024
Viva España - auf nach Teneriffa! Die Models ziehen in ihre Model-Hacienda auf Teneriffa ein. Dort angekommen erwartet sie das Self-Timer-Shooting unter dem Motto "Sei du selbst", bei dem die Models zwei Fotos mit dem Selbstauslöser von sich machen können. Außerdem ein Gruppen-Ocean-Shooting mit individuell gestylter und geschneiderter Kleidung an der Küste Teneriffas - fotografiert von Heidi Klum höchstpersönlich. Als Gastjurorin ist Schauspielerin und Model Elizabeth Hurley dabei.
