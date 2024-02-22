Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 19Folge 2vom 22.02.2024
94 Min.Folge vom 22.02.2024Ab 6

Heidi Klum setzt ihre Suche nach "Germany's Next Topmodel" in den historischen Wilhelm Hallen fort und hat einen ganz besonderen Gast an ihrer Seite: Den französischen Modeschöpfer Jean Paul Gaultier, der den Nachwuchsmodels wertvolle Tipps für den Laufsteg gibt. Außerdem zu Gast: Die deutsche Designerin Jasmin Erbas, die die kommende Fashion-Show mit ihren Kollektionen ausstatten wird. Wer wird es auf den Catwalk schaffen?

