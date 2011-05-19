Germany's Next Topmodel
Folge 12: Werbespot-Dreh
98 Min.Folge vom 19.05.2011Ab 12
Stil ist alles - das gilt natürlich auch für die Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum". Egal ob beim Casting, beim Shooting oder beim Dreh für einen Werbespot: Die Mädchen müssen immer den richtigen Ton treffen, das passende Outfit tragen und den gewünschten Walk zeigen. Wer setzt diesmal die Catwalk- und Stylingtipps der Jury am besten um?
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen