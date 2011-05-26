Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unter Wasser

ProSiebenStaffel 6Folge 13vom 26.05.2011
Folge 13: Unter Wasser

94 Min.Folge vom 26.05.2011Ab 12

Es geht nach Miami und auf die Bahamas. Für das Unterwasser-Shooting müssen die Kandidatinnen eine gute Ausdauer haben. Favoritin Amelie hat dabei aber Probleme. Der Live-Walk wird für die Mädels dieses Mal etwas stressiger.

ProSieben
