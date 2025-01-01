Germany's Next Topmodel
Folge 3: Royale Challenge
46 Min.Ab 12
In London wartet auf die Mädchen diesmal eine royale Herausforderung. Außerdem werden die Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" vom britischen Starfotografen Rankin geshootet. Beim Horrorshooting im Londoner Untergrund können die Mädchen zeigen, was sie bereits gelernt haben. Wer bleibt trotz Gänsehaut und Kunstblut cool? Wer zeigt Nerven und muss nach Hause fliegen?
Germany's Next Topmodel
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen