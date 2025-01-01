Germany's Next Topmodel
Folge 7: Im Dirndl in Las Vegas
99 Min.Ab 12
Eine weltberühmte Glitzerstadt: Hier müssen die Mädchen in prominente Fußstapfen treten. Auf der Bühne können sie Mut beweisen und ihre Entertainerqualitäten unter Beweis stellen. Außerdem dürfen sie für ein Casting ganz besondere, traditionelle Kleider tragen.
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen