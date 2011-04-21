Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

Zicken-Krieg am Set

ProSiebenStaffel 6Folge 8vom 21.04.2011
Zicken-Krieg am Set

Folge 8: Zicken-Krieg am Set

97 Min.Folge vom 21.04.2011Ab 12

Die Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" stehen Kopf. Für ein Casting und eine Challenge werden sie ordentlich durcheinander gewirbelt. Dabei spitzt sich auch der Rivalität zwischen Rebecca und Anna Lena weiter zu. Kommt es zur Eskalation oder schreitet die Jury vorher ein?

