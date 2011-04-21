Germany's Next Topmodel
Folge 8: Zicken-Krieg am Set
97 Min.Folge vom 21.04.2011Ab 12
Die Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" stehen Kopf. Für ein Casting und eine Challenge werden sie ordentlich durcheinander gewirbelt. Dabei spitzt sich auch der Rivalität zwischen Rebecca und Anna Lena weiter zu. Kommt es zur Eskalation oder schreitet die Jury vorher ein?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen