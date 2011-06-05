Das Cosmopolitan-ShootingJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 15: Das Cosmopolitan-Shooting
96 Min.Folge vom 05.06.2011Ab 12
Sie ließen knapp 18.000 Bewerberinnen hinter sich, flogen 95 Tage um die Welt, besuchten elf Städte in sechs Ländern auf drei Kontinenten - und die Reise ist längst nicht zu Ende! Dieser Catwalk führt direkt ins Finale. Für den bislang wichtigsten Lauf der aktuellen Staffel bittet Heidi Klum heute ihre Mädchen zum emotionalsten Auftritt. Aleksandra, Amelie, Anna Lena, Jana und Rebecca laufen zum ersten Mal vor dem schwersten Publikum der Welt: ihren Familien und Freunden.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen