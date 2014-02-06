Germany's Next Topmodel
Folge 1: Das Casting
109 Min.Folge vom 06.02.2014Ab 12
Beim großen Casting in Berlin stellen sich die Mädchen der hochkarätigsten "Germany's next Topmodel"-Jury aller Zeiten vor. Einige der schönen Anwärterinnen wurden sogar von den Juroren persönlich überrascht und zum Casting in die Hauptstadt eingeladen. Wer hier besteht und Heidi Klum, Wolfgang Joop und Thomas Hayo von seinen Modelqualitäten überzeugen kann, begibt sich direkt auf die Abenteuerreise "Germany's next Topmodel" 2014.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen