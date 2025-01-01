Germany's Next Topmodel
Folge 14: Das Halbfinale
99 Min.Ab 12
Aminata, Jolina, Nathalie, Stefanie, Betty und Ivana kämpfen heute um den Einzug ins Finale. Die letzte Challenge der Topmodel-Reise: Ein atemberaubendes Shooting in der Wüste. Modefotograf Kristian Schuller setzt die Mädchen in einem roten Schiffswrack in Szene. Welches Mädchen erwischt die richtige Welle? Welche Kandidatin geht unter? Welches Topmodel schafft es, sein Segel Richtung Finale zu setzen?
Germany's Next Topmodel
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen