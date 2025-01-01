Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 9Folge 14
99 Min.Ab 12

Aminata, Jolina, Nathalie, Stefanie, Betty und Ivana kämpfen heute um den Einzug ins Finale. Die letzte Challenge der Topmodel-Reise: Ein atemberaubendes Shooting in der Wüste. Modefotograf Kristian Schuller setzt die Mädchen in einem roten Schiffswrack in Szene. Welches Mädchen erwischt die richtige Welle? Welche Kandidatin geht unter? Welches Topmodel schafft es, sein Segel Richtung Finale zu setzen?

