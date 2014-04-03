Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Staffel 9 Folge 9 vom 03.04.2014
104 Min. Folge vom 03.04.2014 Ab 12

Heute wird es für die "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen besonders emotional: In der Modelvilla kullern die Tränen, denn Nancy (21) erzählt eine herzzerreißende Geschichte. Selbst Juror Wolfgang Joop lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Was ist passiert, dass die Mädchen so traurig sind?

ProSieben
