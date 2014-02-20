Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

Das Umstyling

ProSiebenStaffel 9Folge 3vom 20.02.2014
Das Umstyling

Folge 3: Das Umstyling

95 Min.Folge vom 20.02.2014Ab 12

Schnipp-schnapp, Haare ab: Das große Topmodel-Umstyling steht an. Der individuelle neue Look sorgt für ungeahnte Reaktionen: Während bei einem Mädchen nicht mal bei einer kompletten Kahlrasur die Miene verzogen wird, fließen bei anderen schon beim Spitzenschneiden Tränen. Nebenbei erfahren die Zuschauer, warum Heidi bei ihren Kandidatinnen seit Jahren so gerne zur Schere greift: Ihre Mama Erna ist gelernte Friseurin ...

