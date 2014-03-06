Germany's Next Topmodel
Folge 5: Die Boys Edition
95 Min.Folge vom 06.03.2014Ab 12
Boys, Boys, Boys. Männer-Casting in der "Topmodel"-Villa! Die Mädchen dürfen sich aus sechs Male-Models in einem Casting ihre drei Lieblinge aussuchen - und sind dabei alles andere als zurückhaltend ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen