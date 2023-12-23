Flugzeug des SchreckensJetzt kostenlos streamen
Ghostbusters
Folge 45: Flugzeug des Schreckens
23 Min.Folge vom 23.12.2023Ab 6
Prime Evil entführt das Superraumschiff Galaxy Wing, mit dessen Hilfe er das ganze Universum terrorisieren möchte. Die Ghostbuster ziehen gegen den Erzschurken los ins All. Beim Kampf gegen die bösen Geister werden sie gefangengenommen und an Bord des Raumschiffes gebracht. Dort kommt es zur Entscheidungsschlacht ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghostbusters
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:US, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren