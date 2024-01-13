Ghostbusters
Folge 48: Warum und weshalb
23 Min.Folge vom 13.01.2024Ab 6
Jake Kong Jr., Eddie Spencer Jr. und der Affe Tracy nehmen zusammen mit ihren Freunden den Kampf gegen den skrupellosen Prime Evil auf. Dieser hält die Geisterjäger zusammen mit seinen Gefolgsleuten in Schach.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:US, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
