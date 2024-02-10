Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghostbusters

Es spukt in der Mühle

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 52vom 10.02.2024
Es spukt in der Mühle

Folge 52: Es spukt in der Mühle

22 Min.Folge vom 10.02.2024Ab 6

Jake Kong Jr., Eddie Spencer Jr. und der Affe Tracy nehmen zusammen mit ihren Freunden den Kampf gegen den skrupellosen Prime Evil auf. Dieser hält die Geisterjäger zusammen mit seinen Gefolgsleuten in Schach.

