Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur
Folge 3: Am Ende der Nahrungskette
44 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Die Crew wagt sich heute auf gefährliches Terrain, wo es vor Bären nur so wimmelt. Ihre Mission ist es, das Vorkommen des Pazifischen Lachses zu untersuchen. Er stellt die Leibspeise des Weißen Störs dar.
