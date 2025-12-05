Cyril gegen Goliath-WelseJetzt kostenlos streamen
Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur
Folge 6: Cyril gegen Goliath-Welse
42 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
Auf ihrer Suche nach einem 100 Kilo schweren Arapaima müssen sich Cyril und sein Team vor einer Flut in Sicherheit bringen und hoffen, nicht von Killerinsekten zerstochen zu werden. Während Einheimische dabei helfen, den Fisch zu lokalisieren, bereitet sich Cyril darauf vor, das Tier zu chippen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Angeln, Dokumentation
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.