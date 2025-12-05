Wilderer, Monsterschlangen, UrzeitriesenJetzt kostenlos streamen
Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur
Folge 5: Wilderer, Monsterschlangen, Urzeitriesen
44 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
Im Amazonas-Dschungel wimmelt es nur so vor Gefahren, und es gibt kaum eine, der Cyril und sein Team nicht begegnen: bewaffnete Wilderer, gierige Piranhas, riesige Anakondas und unruhige Gewässer. Dennoch gelingt es ihnen, zwei Riesenfische zu identifizieren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Angeln, Dokumentation
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.