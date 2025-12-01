Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur
Folge 8: Das Ziel der Reise
43 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12
Die Dschungelführer verlassen das Team rund um Cyril Chauquet und nun muss es sich selbst in der widrigen Umgebung zurechtfinden. Die Flüsse sind voller Stechrochen, die Abenteurer begegnen ungemütlichen Jägern, und schließlich wird Cyril von einem Riesenfisch in das von Piranhas verseuchte Wasser gezogen.
Genre:Angeln, Dokumentation
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.