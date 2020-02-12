Goldrausch in Alaska
Folge vom 12.02.2020: Dammbruch
45 Min.Folge vom 12.02.2020Ab 12
An den Absetzbecken ist nach starken Regenfällen ein Damm gebrochen. Dieser Umstand bringt Rick Ness und sein Goldgräber-Team am Duncan Creek in ernste Schwierigkeiten. Denn wenn das dreckige Abwasser aus der Waschanlage ungefiltert in den Bach fließt, könnte die Umweltbehörde den Schatzsuchern in Nordamerika eine empfindliche Strafe aufbrummen. Tony Beets und sein Sohn Kevin nehmen am Paradise Hill unterdessen eine dritte Anlage in Betrieb. Die Männer bringen mit einem 700 PS starken Bulldozer und einem Radlader ein tonnenschweres Siebdeck in Position.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.