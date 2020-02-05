Goldrausch in Alaska
Folge vom 05.02.2020: Das letzte Puzzleteil
44 Min.Folge vom 05.02.2020Ab 12
Am Duncan Creek steht der komplette Betrieb still, denn die neue Waschanlage des Teams ist noch nicht einsatzbereit. Ohne einen passenden „Feeder“ kann „Monster Red“ nicht die Arbeit aufnehmen. In seiner Not wendet sich Rick Ness an Tony Beets. Aber der Klondike-Veteran stellt sein Equipment nicht umsonst zur Verfügung. Parker Schnabel wird in Nordamerika ebenfalls von technischen Problemen ausgebremst. Weil sein Chefmechaniker Mitch Blaschke daheim bei seiner schwangeren Frau weilt, nimmt der junge Minenboss die Sache kurzerhand selbst in die Hand.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.