Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Goldrausch in Alaska

Die Horizontaltheorie

DMAXFolge vom 04.03.2020
Die Horizontaltheorie

Die HorizontaltheorieJetzt kostenlos streamen

Goldrausch in Alaska

Folge vom 04.03.2020: Die Horizontaltheorie

43 Min.Folge vom 04.03.2020Ab 6

Parker Schnabel und seine Crew bewegen am Crater Cut mit schweren Maschinen tonnenweise Erdreich, um bis in die goldhaltigen Erdschichten vorzustoßen. Dabei gönnen sich die Männer keine Verschnaufpause, denn dem Team läuft bei der Arbeit auf dem Claim die Zeit davon. Am Duncan Creek macht sich unterdessen Frustration breit. Die Unkosten der Glücksritter sind höher als ihre Einnahmen. Rick Ness und seine Gefährten müssen in Nordamerika eine wichtige Entscheidung treffen, denn der Traum von Ruhm und Reichtum droht sich in Schall und Rauch aufzulösen.

Alle verfügbaren Folgen