Goldrausch in Alaska
Folge vom 04.03.2020: Die Horizontaltheorie
43 Min.Folge vom 04.03.2020Ab 6
Parker Schnabel und seine Crew bewegen am Crater Cut mit schweren Maschinen tonnenweise Erdreich, um bis in die goldhaltigen Erdschichten vorzustoßen. Dabei gönnen sich die Männer keine Verschnaufpause, denn dem Team läuft bei der Arbeit auf dem Claim die Zeit davon. Am Duncan Creek macht sich unterdessen Frustration breit. Die Unkosten der Glücksritter sind höher als ihre Einnahmen. Rick Ness und seine Gefährten müssen in Nordamerika eine wichtige Entscheidung treffen, denn der Traum von Ruhm und Reichtum droht sich in Schall und Rauch aufzulösen.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.