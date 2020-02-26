Goldrausch in Alaska
Folge vom 26.02.2020: Goldener Zahltag
88 Min.Folge vom 26.02.2020Ab 6
Als der Winter kam, mussten Parker Schnabel und sein Team im letzten Jahr am „Last Cut“ die Sachen packen - obwohl dort noch Gold zu holen war. Denn bei eisigen Minustemperaturen konnten die Männer im gefrorenen Boden mit ihren schweren Baggern nicht mehr in die tieferen Erdschichten vordringen. Aber jetzt wäre es ein Leichtes, diesen Schatz zu heben. Der Claim gehört Tony Beets, deshalb wären dort wieder Gebühren fällig. Doch das ließe sich verschmerzen, wenn es den Schatzsuchern gelingt, in nur drei Wochen 1000 Unzen Edelmetall ans Tageslicht zu fördern.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.