Die Geheimwaffe der GeologenJetzt kostenlos streamen
Goldrausch in Alaska
Folge vom 04.03.2020: Die Geheimwaffe der Geologen
44 Min.Folge vom 04.03.2020Ab 12
Wo sind die Nuggets? Der Schürfgrund am Duncan Creek wirft nicht so viel Edelmetall ab, wie erhofft. Deshalb zieht Rick Ness in Nordamerika erfahrene Experten zurate. Die Naturwissenschaftler verlassen sich bei der Suche nach dem perfekten Goldgräber-Spot nicht nur auf geologische Karten. Die Beschaffenheit der verschiedenen Erdschichten wird zudem mit modernen technischen Geräten untersucht. Tony Beets Chefmechaniker Juan Ibarra fertigt derweil am Paradise Hill mit CAD-Software und einem Plasmabrenner Ersatzteile für einen defekten Muldenkipper an.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.