Goldrausch in Alaska
Folge vom 18.06.2025: Riskantes Glücksspiel
45 Min.Folge vom 18.06.2025Ab 6
Sein Team hat seit Wochen zu kämpfen. Deshalb tritt Rick Ness die Flucht nach vorne an. Der Minenboss kehrt am Duncan Creek auf einen Abschnitt zurück, dessen Erschließung er eigentlich für zu riskant hielt. Das Gold liegt dort sehr tief. Die Männer werden große Mengen an Erdreich abtragen müssen, um an das Edelmetall zu gelangen. Das kostet Zeit und Geld. Doch mit dem Rücken zur Wand bleibt der Truppe kaum eine andere Wahl. Und Monica Beets will ihrem Vater beweisen, dass sie mit ihren Brüdern mithalten kann. Die junge Lady verantwortet ein eigenes Projekt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.