DMAX
Folge vom 11.06.2025

An einigen Schürfspots erzielen die Schatzsucher respektable Ergebnisse, an anderen Stellen fällt die Ausbeute eher mager aus. Der Grund und Boden am Dominion Creek gibt den Goldgräbern Rätsel auf. Und dem Team mangelt es dort nicht an Arbeit. Trotzdem erweitert Parker Schnabel sein „Königreich“. Er kauft noch mehr Land. Diese Entscheidung können auf Anhieb nicht alle Mitarbeiter nachvollziehen. Tony Beets überträgt derweil seinem jüngsten Sohn mehr Verantwortung. Und der „König des Klondike“ erwartet Erfolgsmeldungen. Wird Mike den hohen Ansprüchen gerecht?

