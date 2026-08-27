True Crime am Lost Beach: Verrat, Diebstahl und IntrigenJetzt ohne Werbung streamen
Good Luck Guys
Folge 12: True Crime am Lost Beach: Verrat, Diebstahl und Intrigen
45 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 12
Ein Team erhält eine zweite Chance. Der Schock darüber sitzt tief. Doch wird das Team diese Chance nutzen oder die Karten verspielen? Zugleich geraten im Camp die Dynamiken ins Wanken, was für ungute Stimmung sorgt. Bei Greta und Garry hängt der Haussegen schief. Es folgt eine emotionale Versöhnung. Eine überraschende Tat wird verübt, die zunächst unbemerkt bleibt. Nur drei Adventurer wissen Bescheid, aber noch hüten sie ihr Geheimnis wie einen kostbaren Schatz. Wann fliegt ihr Geheimnis auf?
Alle Staffeln im Überblick
Good Luck Guys
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Joyn