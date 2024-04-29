Der ominöse Stiegenhaus-KoterJetzt kostenlos streamen
Grätzlpolizei
Folge 1: Der ominöse Stiegenhaus-Koter
48 Min.Folge vom 29.04.2024Ab 6
In ganz Wien halten die Grätzlpolizisten in ihren Bezirken die Stellung und sorgen für Recht und Ordnung. Mit ihren offenen Ohren lauschen sie den Anliegen der Bewohner und bewahren ihr Viertel vor unsicheren Machenschaften. Ob Ärger mit wilden Treppenhaus-Verunreinigern, Anzeigen-Fans oder Menschen der Untergrundkultur - die Grätzlpolizei ist stets zur Stelle, um die Störenfriede ihres Reviers ausfindig zu machen.
