Der ominöse Stiegenhaus-Koter

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 29.04.2024
48 Min.Folge vom 29.04.2024Ab 6

In ganz Wien halten die Grätzlpolizisten in ihren Bezirken die Stellung und sorgen für Recht und Ordnung. Mit ihren offenen Ohren lauschen sie den Anliegen der Bewohner und bewahren ihr Viertel vor unsicheren Machenschaften. Ob Ärger mit wilden Treppenhaus-Verunreinigern, Anzeigen-Fans oder Menschen der Untergrundkultur - die Grätzlpolizei ist stets zur Stelle, um die Störenfriede ihres Reviers ausfindig zu machen.

PULS 4
